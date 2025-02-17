Какой курс злотого к гривне сейчас

По состоянию на 17 февраля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,46 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс такой:

покупка происходит в среднем по 10,05 гривны за злотый;

продажа – 10,70 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу – 10,40 гривен за злотый;

продажа – 10,50 гривен за злотый.

Сколько дадут за 100 злотых сегодня Если обменять 100 злотых в банке, можно получить в среднем около 1 005 гривен;

В то же время при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить примерно – 1 050 гривен.

За сколько можно обменять 100 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

если обмен валюты осуществляется через Visa , курс составляет 10,14 гривны за злотый;

, курс составляет 10,14 гривны за злотый; у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 100 злотых можно получить: