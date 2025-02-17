Який курс злотого до гривні зараз

Станом на 17 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,46 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

купівля відбувається в середньому за 10,05 гривні за злотий;

продаж – 10,70 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля відбувається по курсу – 10,40 гривень за злотий;

продаж – 10,50 гривень за злотий.

Скільки дадуть за 100 злотих сьогодні Якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому близько 1 005 гривень;

Водночас при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 1 050 гривень.

За скільки можна обміняти 100 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 100 злотих можна отримати: