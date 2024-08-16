Скільки платитимуть військовим з 1 вересня 2024 року

З 1 вересня в Україні заробітні плати військових залишаться без змін. Окрім стандартної винагороди, українські військовослужбовці також отримуватимуть ряд додаткових виплат.

Скільки будуть отримувати військові з 1 вересня

Згідно з розʼясненням Сухопутних військ ЗСУ, основна грошова виплата для командира бригади становить 50 173 гривень, без урахування додаткових винагород. Для стрільця цей показник складає 20 586 гривень, також без урахування додаткових надбавок.

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Постанова Кабінету міністрів № 168 встановлює розмір щомісячних додаткових виплат для військовослужбовців:

30 тисяч гривень — для тих, хто бере участь в забезпеченні оборони країни, захисті населення та державних інтересів у відповідь на військову агресію Росії.

— для тих, хто бере участь в забезпеченні оборони країни, захисті населення та державних інтересів у відповідь на військову агресію Росії. 50 тисяч гривень — для військових, що виконують завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.

— для військових, що виконують завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами. 100 тисяч гривень — для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отримання контузії, травми чи каліцтва. Ця сума також призначена для тих, хто потрапив у полон.

— для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отримання контузії, травми чи каліцтва. Ця сума також призначена для тих, хто потрапив у полон. 70 тисяч гривень — доплата для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.

Додаткові виплати за знищення техніки

На офіційному сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". Документ передбачає виплату винагород для військових, які брали участь у виявленні, знищенні або захопленні конкретних типів техніки: