Сколько будут получать военные с 1 сентября

Согласно разъяснению Сухопутных войск ВСУ, основная денежная выплата для командира бригады составляет 50 173 гривен, без учета дополнительных вознаграждений. Для стрелка этот показатель составляет 20 586 гривен, также без учета дополнительных надбавок.

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Постановление Кабинета министров № 168 устанавливает размер ежемесячных дополнительных выплат для военнослужащих:

30 тысяч гривен - для тех, кто участвует в обеспечении обороны страны, защите населения и государственных интересов в ответ на военную агрессию России.

- для тех, кто участвует в обеспечении обороны страны, защите населения и государственных интересов в ответ на военную агрессию России. 50 тысяч гривен - для военных, выполняющих задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

- для военных, выполняющих задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. 100 тысяч гривен - для военных, находящихся в зоне активных боевых действий или проходящих лечение или реабилитацию после получения контузии, травмы или увечья. Эта сумма также предназначена для тех, кто попал в плен.

- для военных, находящихся в зоне активных боевых действий или проходящих лечение или реабилитацию после получения контузии, травмы или увечья. Эта сумма также предназначена для тех, кто попал в плен. 70 тысяч гривен - доплата для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.

Дополнительные выплаты за уничтожение техники

На официальном сайте Верховной Рады Украины появился новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". Документ предусматривает выплату вознаграждений для военных, которые принимали участие в выявлении, уничтожении или захвате конкретных типов техники: