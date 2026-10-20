Декретні виплати у жовтні 2026 року: скільки грошей можна отримати

У жовтні 2026 року українки можуть отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, однак сума залежатиме від їхнього статусу та наявності страхування. Для офіційно працевлаштованих жінок виплата розраховується за середньою зарплатою, а для незастрахованих передбачена фіксована допомога.

Скільки декретних виплачують у жовтні 2026 року

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами залежить від того, чи є жінка застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. У 2026 році діють оновлені правила державної підтримки сімей з дітьми, а призначенням відповідних виплат займається Пенсійний фонд України.

Зверніть увагу! Для офіційно працевлаштованих жінок допомога становить 100% середньої заробітної плати, обчисленої за встановленими правилами. При цьому сума має законодавчі обмеження: вона не може бути нижчою за розмір, розрахований із мінімальної зарплати, та не повинна перевищувати встановлену максимальну базу нарахування ЄСВ.

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень на місяць. Водночас це не означає, що кожна працевлаштована жінка отримає саме таку суму: фактичний розмір допомоги визначають індивідуально з урахуванням середньої зарплати та тривалості відпустки.

Для жінок, які не застраховані в системі соціального страхування, зокрема певних категорій студенток і безробітних, у 2026 році передбачена допомога 7 000 гривень із розрахунку на місяць. Це фіксований розмір виплати, який діє протягом 2026 року.

Важливо! Стандартний період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 після них. Якщо пологи ускладнені або народжується двоє чи більше дітей, післяпологова частина збільшується до 70 днів, а загальна тривалість допомоги становить 140 календарних днів. Для окремих категорій жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 180 календарних днів.

Як оформити декретні виплати та коли звертатися

Для працевлаштованих жінок підставою для призначення допомоги є медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв'язку з вагітністю та пологами. Відомості надходять роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України для фінансування виплати.

Зверніть увагу! Незастрахованим жінкам потрібно самостійно звернутися по допомогу до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ або через ЦНАП, а також дистанційно – через портал "Дія" чи поштою. Звернутися необхідно не пізніше ніж через шість місяців після народження дитини.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву встановленої форми та інформацію про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, якщо такий запис сформовано. Право на виплату та статус застрахованої особи перевіряють за відповідними державними реєстрами.

Важливо! Враховуйте, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – це окрема виплата, яка компенсує втрату доходу на період декретної відпустки. Її не слід плутати з іншими видами державної підтримки після народження дитини: для них можуть діяти окремі умови призначення та розміри.

Отже, у жовтні 2026 року незастрахованим жінкам передбачено 7 000 гривень допомоги на місяць, а для працевлаштованих сума залежить від середньої зарплати та тривалості декретної відпустки. Щоб отримати кошти, потрібно врахувати свій статус і дотриматися процедури оформлення.

Декретні виплати тепер можна оформити у Дії

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що оформити виплати у зв'язку з вагітністю та пологами й допомогу з догляду за дитиною до року відтепер можна в Дії. Після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.

Раніше ми писали, що держава у 2026 році кардинально змінила фінансову підтримку молодих сімей, переписавши правила нарахування допомоги при народженні дитини. Батьки отримують усю суму єдиним платежем, а не розтягнуті на роки виплати.