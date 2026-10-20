Скільки декретних виплачують у жовтні 2026 року

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами залежить від того, чи є жінка застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. У 2026 році діють оновлені правила державної підтримки сімей з дітьми, а призначенням відповідних виплат займається Пенсійний фонд України.

Зверніть увагу! Для офіційно працевлаштованих жінок допомога становить 100% середньої заробітної плати, обчисленої за встановленими правилами. При цьому сума має законодавчі обмеження: вона не може бути нижчою за розмір, розрахований із мінімальної зарплати, та не повинна перевищувати встановлену максимальну базу нарахування ЄСВ.

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень на місяць. Водночас це не означає, що кожна працевлаштована жінка отримає саме таку суму: фактичний розмір допомоги визначають індивідуально з урахуванням середньої зарплати та тривалості відпустки.

Для жінок, які не застраховані в системі соціального страхування, зокрема певних категорій студенток і безробітних, у 2026 році передбачена допомога 7 000 гривень із розрахунку на місяць. Це фіксований розмір виплати, який діє протягом 2026 року.

Важливо! Стандартний період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 після них. Якщо пологи ускладнені або народжується двоє чи більше дітей, післяпологова частина збільшується до 70 днів, а загальна тривалість допомоги становить 140 календарних днів. Для окремих категорій жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 180 календарних днів.

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Як оформити декретні виплати та коли звертатися

Для працевлаштованих жінок підставою для призначення допомоги є медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв'язку з вагітністю та пологами. Відомості надходять роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України для фінансування виплати.

Зверніть увагу! Незастрахованим жінкам потрібно самостійно звернутися по допомогу до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ або через ЦНАП, а також дистанційно – через портал "Дія" чи поштою. Звернутися необхідно не пізніше ніж через шість місяців після народження дитини.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву встановленої форми та інформацію про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, якщо такий запис сформовано. Право на виплату та статус застрахованої особи перевіряють за відповідними державними реєстрами.

Важливо! Враховуйте, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – це окрема виплата, яка компенсує втрату доходу на період декретної відпустки. Її не слід плутати з іншими видами державної підтримки після народження дитини: для них можуть діяти окремі умови призначення та розміри.

Отже, у жовтні 2026 року незастрахованим жінкам передбачено 7 000 гривень допомоги на місяць, а для працевлаштованих сума залежить від середньої зарплати та тривалості декретної відпустки. Щоб отримати кошти, потрібно врахувати свій статус і дотриматися процедури оформлення.

Декретні виплати тепер можна оформити у Дії

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що оформити виплати у зв'язку з вагітністю та пологами й допомогу з догляду за дитиною до року відтепер можна в Дії. Після подання заяви онлайн Дія передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його.

Раніше ми писали, що держава у 2026 році кардинально змінила фінансову підтримку молодих сімей, переписавши правила нарахування допомоги при народженні дитини. Батьки отримують усю суму єдиним платежем, а не розтягнуті на роки виплати.