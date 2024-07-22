Підготовка до опалювального сезону: скільки Україна накопичила газу

Попри російські атаки, підготовка до опалювального сезону продовжується. Як повідомляють у "Нафтогазі", Україні вдалось накопичити вже чимало блакитного палива до зими.

Підготовка до опалювального сезону триває

"Нафтогаз" активно готується до опалювального сезону. Станом на 22 липня 2024 року обсяг газу в підземних газосховищах перевищує 10 мільярдів кубометрів. Відзначено, що з початку сезону в Україні було закачано більше ніж 2,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

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Темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 мільярда кубометрів до 1 листопада,

– зауважили у "Нафтогазі".

Зокрема, компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта", наростили видобуток товарного газу. За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, нині показники видобутку газу перевищують операційний план майже на 2%.

! За перші шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" видобули 7,3 мільярда кубометрів товарного газу. Це на 8% більше порівняно з тим же періодом минулого року.