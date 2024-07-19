Нафтогаз здійснив необхідні платежі
Олексій Чернишов зазначив, що виконання зобов’язань демонструє надійність компанії та відкриває можливості для залучення нових інвестицій.
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За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії.
У листопаді 2022 року Нафтогаз звернулася до власників єврооблігацій з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку рішення щодо виходу з дефолту.