Нафтогаз осуществил необходимые платежи

Алексей Чернышов отметил, что выполнение обязательств демонстрирует надежность компании и открывает возможности для привлечения новых инвестиций.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании.

В ноябре 2022 года Нафтогаз обратилась к держателям еврооблигаций с предложением активизировать взаимодействие для поиска решения по выходу из дефолта.

К слову! В мае 2023 года компания достигла договоренностей с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций. В июне 2023 года Правительство одобрило условия реструктуризации еврооблигаций 2022-2026 годов, предложенные Нафтогазом.