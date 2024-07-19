Нафтогаз осуществил необходимые платежи
Алексей Чернышов отметил, что выполнение обязательств демонстрирует надежность компании и открывает возможности для привлечения новых инвестиций.
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По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании.
В ноябре 2022 года Нафтогаз обратилась к держателям еврооблигаций с предложением активизировать взаимодействие для поиска решения по выходу из дефолта.