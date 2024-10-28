Ввезення готівкових доларів в Україну сягнуло максимуму

В Україну почали ввозити більше готівкових доларів. Обсяг такої валюти сягнув максимальних показників з початку року.

На скільки зросла кількість ввезеної валюти

Як повідомляє НБУ, у вересні цього року об'єм валюти ввезеної в Україну сягнув 1,306 мільярдів доларів. Для порівняння, у серпні це значення було на 20,3% менше і сягало – 1,085 мільярдів доларів.

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Зверніть увагу! Протягом вересня з України було вивезено валюти на орієнтовно 108,5 мільйонів доларів

Водночас у вересні банки ввезли – 1,075 мільярдів доларів готівкою. У серпні це значення було на 27,9% менше і складало 840,8 мільйона доларів.

А от євро у вересні ввезли менше – загалом 229,6 мільйона доларів. За серпень цей показник був більше на понад 14 мільйонів доларів і складав – 243,9 мільйона доларів.

Зауважте! Вересневий показник ввезеної валюти – максимальний з лютого цього року.