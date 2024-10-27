На цьому наголосили в Міністерстві соціальної політики України. Зокрема, у відомстві зазначили, що в соціальних мережах почали ширити некоректну інформацію, що створює негативне враження серед громадян щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.

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Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,

– наголосили у відомстві.

Мета реформи

Також у міністерстві повідомили, що реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку громадян, які отримали травмування чи шкоду здоров'ю. А також має пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки особи під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Довідково. Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів.