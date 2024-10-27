Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины. В частности, в ведомстве отметили, что в социальных сетях начали распространять некорректную информацию, что создает негативное впечатление среди граждан относительно реформы МСЭК и системы социальной поддержки лиц, получивших инвалидность.

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Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, – будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,

– отметили в ведомстве.

Цель реформы

Также в министерстве сообщили, что реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана усилить поддержку граждан, которые получили травмы или вред здоровью. А также должна ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки лица во время и после болезни или травмы понятной, простой, и удобной для граждан.

Справочно. Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. Решение приняли из-за злоупотреблений при оформлении инвалидности, этому предшествовал ряд громких скандалов.