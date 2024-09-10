Яку суму можна провозити, повертаючись в Україну: Нацбанк пояснює правила

У Національному банкові розповіли, яку суму грошей можна провозити через кордон коли ви повертаєтесь додому, в Україну. Крім того спеціалісти пояснили, як це правильно робити.

Скільки грошей можна перевозити через кордон у 2024 році

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування митному органу в сумі чи вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

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Якщо ваша сума дорівнює або перевищує зазначену межу, то необхідно декларувати кошти обов'язково.

Як декларувати готівку

Письмову декларацію надають митній службі у тому разі, якщо переміщення через кордон відбувається з валютою та банківськими металами у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які людина може ввозити на митну територію України, немає.

Важливо Заповнюючи на кордоні митну декларацію встановленої форми, необхідно викласти у письмовій формі точні дані про валютні цінності.

Українці, які не досягли повноліття теж мають право привозити валюту з-за кордону або через кордон без декларування в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. Якщо сума становить понад 10 тис. євро (в еквіваленті), то теж потрібно заповнювати декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, заповнює її законний представник.