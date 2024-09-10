Сколько денег можно перевозить через границу в 2024 году

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме или стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.

Читайте также Перевозка денег за границу: есть ли ограничения на сумму

Если ваша сумма равна или превышает указанный предел, то необходимо декларировать средства обязательно.

Как декларировать наличные деньги

Письменную декларацию предоставляют таможенной службе в том случае, если перемещение через границу происходит с валютой и банковскими металлами в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 тысяч евро. Ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые человек может ввозить на таможенную территорию Украины, нет.

Важно Заполняя на границе таможенную декларацию установленной формы, необходимо изложить в письменной форме точные данные о валютных ценностях.

Украинцы, не достигшие совершеннолетия тоже имеют право привозить валюту из-за границы или через границу без декларирования в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро. Если сумма составляет более 10 тыс. евро (в эквиваленте), то тоже нужно заполнять декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.