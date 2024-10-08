Який ліміт на зняття готівки з валютних карток діє у жовтні

Українці за кордоном можуть знімати готівку з валютних карток, але в межах встановленого ліміту. Цей ліміт варіюється залежно від того, чи це гривневі, чи валютні картки.

Скільки можна знімати з валютних карток

Зняття іноземної валюти за кордоном доступне через банкомати та POS-термінали в місцевій валюті, повідомляють у Приватбанку.

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Для карток у доларах та євро доступний ліміт складає не більше денного ліміту картки.

Втім, максимальна сума зняття має бути еквівалентна 50 000 гривень на день з однієї картки та не більше 100 000 гривень сумарно з усіх карток, прив'язаних до одного рахунку.

До речі! Для карток у гривні максимальний ліміт складає не більше еквіваленту 12 500 гривень сумарно з усіх гривневих рахунків клієнта за календарний тиждень (операції враховуються з понеділка по неділю).

Який ліміт на перекази за кордон

Перекази з валютної картки українського банку на картку іноземного банку обмежені сумою, що не перевищує еквівалент 100 000 гривень з усіх валютних рахунків клієнта за календарний місяць.

Зауважте! До цього ліміту також входять операції, пов'язані з виведенням коштів, такі як: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на рахунки букмекерських компаній та оплата дорожніх чеків.

Покупки з валютних карток за кордоном та на іноземних сайтах: