Який ліміт на зняття готівки з валютних карток діє у жовтні
Джерело:Приватбанк
Українці за кордоном можуть знімати готівку з валютних карток, але в межах встановленого ліміту. Цей ліміт варіюється залежно від того, чи це гривневі, чи валютні картки.
Скільки можна знімати з валютних карток
Зняття іноземної валюти за кордоном доступне через банкомати та POS-термінали в місцевій валюті, повідомляють у Приватбанку.
Читайте також Скільки коштує купити 300 євро сьогодні
Для карток у доларах та євро доступний ліміт складає не більше денного ліміту картки.
Втім, максимальна сума зняття має бути еквівалентна 50 000 гривень на день з однієї картки та не більше 100 000 гривень сумарно з усіх карток, прив'язаних до одного рахунку.
До речі! Для карток у гривні максимальний ліміт складає не більше еквіваленту 12 500 гривень сумарно з усіх гривневих рахунків клієнта за календарний тиждень (операції враховуються з понеділка по неділю).
Який ліміт на перекази за кордон
Перекази з валютної картки українського банку на картку іноземного банку обмежені сумою, що не перевищує еквівалент 100 000 гривень з усіх валютних рахунків клієнта за календарний місяць.
Зауважте! До цього ліміту також входять операції, пов'язані з виведенням коштів, такі як: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на рахунки букмекерських компаній та оплата дорожніх чеків.
Покупки з валютних карток за кордоном та на іноземних сайтах:
Без обмежень від НБУ, але в межах денного ліміту картки на будь-які покупки, крім транзакцій за певними MCC-кодами.
Ліміт 100 000 гривень на місяць в еквіваленті для всіх валютних рахунків банку на дорогоцінні камені й метали, годинники та ювелірні вироби, монети та марки.
Ліміт 500 000 гривень на місяць в еквіваленті для всіх валютних рахунків банку на операції з агентами та менеджерами з нерухомості.