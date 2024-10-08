Сколько можно снимать с валютных карточек

Снятие иностранной валюты за рубежом доступно через банкоматы и POS-терминалы в местной валюте, сообщают в Приватбанке.

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Для карт в долларах и евро доступный лимит составляет не более дневного лимита карты.

Впрочем, максимальная сумма снятия должна быть эквивалентна 50 000 гривен в день с одной карты и не более 100 000 гривен суммарно со всех карт, привязанных к одному счету.

Кстати! Для карт в гривне максимальный лимит составляет не более эквивалента 12 500 гривен суммарно со всех гривневых счетов клиента за календарную неделю (операции учитываются с понедельника по воскресенье).

Какой лимит на переводы за границу

Переводы с валютной карты украинского банка на карту иностранного банка ограничены суммой, не превышающей эквивалент 100 000 гривен со всех валютных счетов клиента за календарный месяц.

Обратите внимание! В этот лимит также входят операции, связанные с выводом средств, такие как: покупка криптовалют, пополнение электронных кошельков, покупка подарочных сертификатов, переводы на счета букмекерских компаний и оплата дорожных чеков.

Покупки с валютных карт за рубежом и на иностранных сайтах: