Как изменился курс евро 8 октября

По данным "Минфина", наличный курс евро не претерпел изменений. Покупка осуществляется по 45,65 гривны за евро, продажа – 45,80 гривны за евро.

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Обратите внимание! НБУ установил сегодня курс на уровне 45,22 гривны за евро. Падение составило 0,21 гривны.

Средний курс сегодня установлен такой:

в банках: покупка осуществляется по 45,10 гривны за евро, продажа – 45,75 гривны за евро;

в обменниках: покупка – 45,65 гривны за евро, продажа – 45,80 гривны за евро.

Обратите внимание! Динамика на межбанке такая: покупка – 45,18 гривны за евро, продажа – 45,20 гривны за евро.

Какова стоимость 300 евро сегодня

Учитывая средние показатели, приобрести нужный объем валюты сейчас выгоднее в банках. Купить 300 евро сегодня можно за: