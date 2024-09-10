Чи грозить Україні емісія гривні у 2024 році

Емісія гривні не має відбутись протягом 2024 року. Уряд позитивно оцінює ситуацію з українським бюджетом цьогоріч.

Чи імовірна емісія гривні

У 2025 році український уряд також не планує вдаватися до емісії гривні. Потреби бюджету будуть закриті.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається.

Довідка: Емісія – це випуск в обіг нових грошових знаків. Цю процедуру може здійснювати лише Центробанк.

Шмигаль уточнює, що влада не планує користуватися цим інструментом. Тому прем'єр-міністр закликає громадян не піддаватися паніці та маніпуляціям.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр запевнив, що дефіцит військового бюджету буде закрито до кінця року. 500 мільярдів гривень планують дофінансувати, завдяки декільком інструментам.