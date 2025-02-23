Курс євро на наступний тиждень: на яку ціну очікувати

Як і курс долара, євро перебуватиме у межах стабільності на ринку в останній тиждень зими. Мінімальний показник валюти на готівковому ринку може сягати 45 гривень, а от максимальний – понад 47 гривень.

Який варто очікувати курс євро

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що хоч ринок валют може перебувати під тиском різноманітних обставин, але дії Нацбанку внаслідок режиму керованої гнучкості можуть мінімізувати зміни.

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Саме тому ми очікуємо, що наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові зміни не становитимуть загрози, натомість ринок залишатиметься в стані прогнозованості та відносної стабільності.

Лєсовий додає, що варто взяти до уваги й сезонний чинник щодо зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків.

А ще на ринок вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, що саме по собі свідчить про певну курсову стабільність, яка триватиме і надалі,

– каже пан Тарас.

Важливо! З 24 лютого по 2 березня курси євро можуть перебувати в діапазоні 43,50 – 45 гривень (на міжбанку) та 45 – 47,50 гривні (на готівковому ринку).