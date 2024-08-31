За скільки гривень можна купити 100 євро
31 серпня 2024, 16:21Читать новость на русском
У вересні курс євро дещо зросте, однак курсові коливання не перевищуватимуть суттєво межі у 46 гривень. Купівля 100 євро сягатиме від 4 400 гривень та вище.
Скільки коштуватиме євро наступного тижня
На початку вересня коридори валютних коливань курсу євро можуть становити до понад 46 гривень.
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- На міжбанку прогнозують курс в 44 – 46 гривень за євро, а отже 100 євро обійдуться в 4 400 – 4 600 гривень,
- На готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні за євро. За такої вартості 100 євро будуть коштувати 4 400 – 4 650 гривень.
Як зауважує в коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом першого тижня осені валютний ринок хоч і коливатиметься, але вартість валют залишатиметься подібною до серпня.
Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.
Зверніть увагу! Є ймовірність, що обсяги валютних інтервенцій перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів. Вони будуть доволі "звичайними" й на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.