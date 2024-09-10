Ціни на електрику восени: скільки коштує 1 кіловат світла

10 вересня 2024, 12:24
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Автор: Катерина Добровольська

Влітку ціна на електроенергію зросла на близько 64%. Проте восени тариф на світло залишиться незмінним.

Яка вартість електроенергії восени

Через підвищення тарифу на електроенергію, восени ціна за 1 кіловат електрики становить 4,32 гривні. Раніше, до 1 червня 2024 року, тариф був на рівні 2,64 гривні. 

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Втім, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року споживачі електроопалення зможуть користуватися пільговим тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей тариф буде доступний за умови, якщо місячне споживання електроенергії не перевищує 2 000 кіловат-годин.

Цікаво! Якщо середньостатистична українська сім'я споживає щомісяця близько 250 кіловатів-годин електроенергії, то відповідно до нового тарифу рахунок за електрику складатиме 1 080 гривень.

Чому підвищили тариф на електроенергію

Перегляд вартості електроенергії став необхідним через руйнування енергосистеми внаслідок російських ракетних обстрілів. Новий тариф був встановлений на основі найменшої собівартості енергії, виробленої компаніями Енергоатом та Укргідроенерго.