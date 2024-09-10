Ціни на електрику восени: скільки коштує 1 кіловат світла

Влітку ціна на електроенергію зросла на близько 64%. Проте восени тариф на світло залишиться незмінним.

Яка вартість електроенергії восени

Через підвищення тарифу на електроенергію, восени ціна за 1 кіловат електрики становить 4,32 гривні. Раніше, до 1 червня 2024 року, тариф був на рівні 2,64 гривні.

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Втім, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року споживачі електроопалення зможуть користуватися пільговим тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей тариф буде доступний за умови, якщо місячне споживання електроенергії не перевищує 2 000 кіловат-годин.

Цікаво! Якщо середньостатистична українська сім'я споживає щомісяця близько 250 кіловатів-годин електроенергії, то відповідно до нового тарифу рахунок за електрику складатиме 1 080 гривень.