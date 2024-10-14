Ціна 300 доларів: скільки гривень вийде, якщо обміняти
14 жовтня 2024, 13:11Читать новость на русском
Після того, як НБУ ввів режим "керованої гнучкості" на ринку валют, курс долара постійно коливається. Через це вартість 300 доларів може відрізнятися у різні дні.
Скільки коштує 300 доларів
За даними НБУ, офіційний курс долара сьогодні становить 41,18 гривні. Відповідно 300 доларів нині коштують 12 354 гривні.
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Попри це в обмінниках курс долара коливається в межах 41,25 – 41,60 гривні, тож і вартість трьох стодоларових купюр така – 12 375 – 12 480 гривень.
На чорному ринку діапазон коливання дуже подібний – 12 438 – 12 450 гривень.