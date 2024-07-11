Як "купити" стаж для пенсії: скільки коштує 1 рік стажу

Українці можуть в онлайн-режимі придбати страховий стаж для отримання пенсії. Про те, "купівля" 1 року стажу обійдеться в кругленьку суму.

Скільки коштує рік роботи

В Україні люди пенсійного віку можуть "докупити" страховий стаж у разі необхідності. Однак для того, що зарахувати 1 повний місяць страхового стажу, потрібно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. Таким чином, 1 рік стажу в Україні у 2024 році буде коштувати – 21 480 гривень.

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Однак пенсіонер може самостійно встановлювати частоту і розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей. При цьому робити добровільні внески можна як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Хто може докупити страховий стаж

Докупити стаж можуть громадяни України віком понад 16 років. Це можуть бути: