Скільки коштує рік роботи В Україні люди пенсійного віку можуть "докупити" страховий стаж у разі необхідності. Однак для того, що зарахувати 1 повний місяць страхового стажу, потрібно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, якийстановить 1 760 гривень. Таким чином, 1 рік стажу в Україні у 2024 році буде коштувати –21 480гривень. Читайте також:На 9 мільярдів менше, ніж торік: скільки грошей спрямували на соцвиплати у 2024 році Однак пенсіонер може самостійно встановлювати частоту і розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей. При цьому робити добровільні внески можна як на свій рахунок, так і на користь іншої особи. Хто може докупити страховий стаж Докупити стаж можуть громадяни України віком понад 16 років. Це можуть бути: ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні; люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії; особи з низьким рівнем офіційного доходу, які сподіваються збільшити розмір своєї пенсії у майбутньому.