Цінопад в обмінниках: курс долара суттєво опустився

На сьогодні, 10 січня, в обмінниках спостерігається суттєвий спад вартості при купівлі. Це також стосується купівлі обмінниками євро. На чорному ринку теж відбувається здешевлення валюти при купівлі та продажі.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,5 гривні (+10 копійок проти 9 січня), а продаж – 39,30 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 43 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,47 гривні (-50 копійок), а продаж – 39,30 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-50 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,27 гривні (-41 копійка), а продаж – 43,16 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,10 гривні (-15 копійок), а продаж – 39,25 гривні (-15 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 42,70 гривні (-10 копійок), а продають за 42,90 гривні (-19 копійок).

Що з доларом у січні

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, валютний ринок на початку року, особливо післясвятковий період, буде "млявим". Варто додати, що йдеться саме про покупців та продавців на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Активність на ринку порівняно зі "святковим тижнем" наприкінці грудня може скоротитися до 20%.

Міжбанк

Лєсовий прогнозує, що поточні коливання на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, не перевищать 0,2 гривні. Межі очікуваних валютних змін будуть на рівні 37,5 – 38 гривень за долар та 39 – 40,5 гривні за євро.

Готівковий ринок

Банкір пояснює, що у січні спостерігатиметься різниця між курсами покупки та продажу, яка складе 0,2 – 0,3 гривні. Очікується, що курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривню за євро.