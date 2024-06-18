Вперше за довгий час: що відбулося з офіційним курсом сьогодні

Офіційний курс долара чи не вперше за довгий період залишився без змін. Вартість валюти зупинилася на вчорашньому показнику. Однак курс євро трішки подорожчав.

Офіційний курс 18 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,64 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 17 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,53 гривні, що на 6 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 червня:

долар – 40,54 гривні,

євро – 43,44 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,33 гривні , а продаж – 41,01 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,88 гривні, а продаж – 40,98 гривні.

По скільки буде курс долара цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня на готівковому ринку курс долара коливався у вузькому коридорі 40,80 – 41,0 гривні за долар.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Цього тижня відбудеться помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку

Як прогнозує Золотько, курс американського долара у готівковому сегменті може коливатися у діапазоні від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

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