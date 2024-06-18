Офіційний курс 18 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,64 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 17 червня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,53 гривні, що на 6 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 19 червня:
- долар – 40,54 гривні,
- євро – 43,44 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 18 червня травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,33 гривні, а продаж – 41,01 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,88 гривні, а продаж – 40,98 гривні.
По скільки буде курс долара цього тижня
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня на готівковому ринку курс долара коливався у вузькому коридорі 40,80 – 41,0 гривні за долар.
Цього тижня відбудеться помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку
Як прогнозує Золотько, курс американського долара у готівковому сегменті може коливатися у діапазоні від 40,7 до 41,3 гривні за долар.