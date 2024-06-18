Офіційний курс 18 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,64 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 17 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,53 гривні, що на 6 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 червня:

долар – 40,54 гривні,

євро – 43,44 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,33 гривні , а продаж – 41,01 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,88 гривні, а продаж – 40,98 гривні.

По скільки буде курс долара цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня на готівковому ринку курс долара коливався у вузькому коридорі 40,80 – 41,0 гривні за долар.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Цього тижня відбудеться помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку

Як прогнозує Золотько, курс американського долара у готівковому сегменті може коливатися у діапазоні від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

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