Официальный курс 18 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 17 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,53 гривны, что на 6 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 июня:

доллар – 40,54 гривны,

евро – 43,44 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,33 гривны , а продажа – 41,01 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,88 гривны, а продажа – 40,98 гривны.

По сколько будет курс доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе на наличном рынке курс доллара колебался в узком коридоре 40,80 – 41,0 гривны за доллар.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank На этой неделе произойдет умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка

Как прогнозирует Золотько, курс американского доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

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