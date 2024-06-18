Официальный курс 18 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 17 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,53 гривны, что на 6 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 19 июня:
- доллар – 40,54 гривны,
- евро – 43,44 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 18 июня мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,33 гривны, а продажа – 41,01 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,88 гривны, а продажа – 40,98 гривны.
По сколько будет курс доллара на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе на наличном рынке курс доллара колебался в узком коридоре 40,80 – 41,0 гривны за доллар.
На этой неделе произойдет умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка
Как прогнозирует Золотько, курс американского доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.