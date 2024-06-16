Чего ждать на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что факторы, которые будут влиять на рынок, будут почти идентичными. В частности это:

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инфляционное "давление";

увеличенных тарифов на электроэнергию;

влияние перебоев с энергоснабжением на бизнес.

На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы. Несмотря на это будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего на восходящий и наоборот.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Также стоит заметить, что регулятор, если возникнет насущная необходимость, может вмешаться для уравновешивания спроса и предложения, ведь до сих пор действует режим “управляемой гибкости”, суть которого заключается в удержании курсовых показателей в соответствии с экономическими реалиями войны, однако с элементами свободного курсообразования. Однако вряд ли на рынке будут наблюдаться чрезмерные всплески спроса и вообще медленно будет нивелироваться разница между курсами на межбанке и наличном рынке.

Как и предполагалось, девальвация гривны почти остановится: после апрельско-майского проседания нацвалюты почти на 4%, в июне этот показатель будет почти нулевым, а основные изменения курса доллара будут происходить на "площадке" 40 – 41 гривны.

Относительно ожидаемого роста цен из-за роста тарифов на электроэнергию, то отчасти этот процесс будет нивелироваться сезонным снижением цен на агропродукцию, однако мы не исключаем, что уже в июле при новых акцизах на топливо ценовая ситуация станет более заметной и ощутимой для граждан,

– сказал он.

Чего ждать с 17 по 23 июня