Чего ждать на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что факторы, которые будут влиять на рынок, будут почти идентичными. В частности это:
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- инфляционное "давление";
- увеличенных тарифов на электроэнергию;
- влияние перебоев с энергоснабжением на бизнес.
На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы. Несмотря на это будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего на восходящий и наоборот.
Также стоит заметить, что регулятор, если возникнет насущная необходимость, может вмешаться для уравновешивания спроса и предложения, ведь до сих пор действует режим “управляемой гибкости”, суть которого заключается в удержании курсовых показателей в соответствии с экономическими реалиями войны, однако с элементами свободного курсообразования. Однако вряд ли на рынке будут наблюдаться чрезмерные всплески спроса и вообще медленно будет нивелироваться разница между курсами на межбанке и наличном рынке.
Как и предполагалось, девальвация гривны почти остановится: после апрельско-майского проседания нацвалюты почти на 4%, в июне этот показатель будет почти нулевым, а основные изменения курса доллара будут происходить на "площадке" 40 – 41 гривны.
Относительно ожидаемого роста цен из-за роста тарифов на электроэнергию, то отчасти этот процесс будет нивелироваться сезонным снижением цен на агропродукцию, однако мы не исключаем, что уже в июле при новых акцизах на топливо ценовая ситуация станет более заметной и ощутимой для граждан,
– сказал он.
Чего ждать с 17 по 23 июня
- Коридоры валютных колебаний: межбанк - 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.