Тарифи на воду: скільки коштує кубометр води в листопаді

Для мешканців більшості міст тарифи на воду з 1 листопада залишаються на рівні, що був встановлений на 24 лютого 2022 року. Втім, у малих громадах, де піднімати тарифи можна без погодження з НКРЕКП ситуація інша.

Які тарифи на воду в листопаді

Загалом національна комісія не збільшувала тарифи на водопостачання й водовідведення для населення, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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НКРЕКП з 1 липня 2023 року підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%. Однак вже 3 липня, після наполегливих звернень Президента та Кабміну, НКРЕКП скасувала своє рішення, повернувши тарифи до рівня, що діяв із 1 січня 2022 року.

Також існують дві категорії тарифів:

на централізоване водопостачання та водовідведення для жителів приватного сектору й колективних споживачів, які не займаються господарською діяльністю у сфері водопостачання;

на водопостачання й водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем для багатоквартирних будинків, де ці послуги надають спеціалізовані підприємства.

Як зростуть тарифи в окремих громадах

У деяких громадах місцева влада може підвищувати тарифи без погодження з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Наприклад: