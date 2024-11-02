Тарифи на воду: скільки коштує кубометр води в листопаді
Для мешканців більшості міст тарифи на воду з 1 листопада залишаються на рівні, що був встановлений на 24 лютого 2022 року. Втім, у малих громадах, де піднімати тарифи можна без погодження з НКРЕКП ситуація інша.
Які тарифи на воду в листопаді
Загалом національна комісія не збільшувала тарифи на водопостачання й водовідведення для населення, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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НКРЕКП з 1 липня 2023 року підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%. Однак вже 3 липня, після наполегливих звернень Президента та Кабміну, НКРЕКП скасувала своє рішення, повернувши тарифи до рівня, що діяв із 1 січня 2022 року.
Також існують дві категорії тарифів:
- на централізоване водопостачання та водовідведення для жителів приватного сектору й колективних споживачів, які не займаються господарською діяльністю у сфері водопостачання;
- на водопостачання й водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем для багатоквартирних будинків, де ці послуги надають спеціалізовані підприємства.
Як зростуть тарифи в окремих громадах
У деяких громадах місцева влада може підвищувати тарифи без погодження з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.
Наприклад:
- у Каневі Черкаської області 16 жовтня виконком міськради вирішив підняти тариф на воду з 1 листопада на 10 гривень – до 73,50 гривні за централізоване водопостачання та водовідведення.
- у місті Сміла підвищення тарифів на воду проводилося двічі з початку повномасштабної війни, і з травня 2024 року мешканці Сміли сплачують за воду 80,34 гривні за централізоване водопостачання та водовідведення.