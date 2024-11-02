Какие тарифы на воду в ноябре
В целом национальная комиссия не увеличивала тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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НКРЭКУ с 1 июля 2023 года повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов на 20–30%. Однако уже 3 июля, после настойчивых обращений Президента и Кабмина, НКРЭКУ отменила свое решение, вернув тарифы до уровня, действовавшего с 1 января 2022 года.
Также существуют две категории тарифов:
- на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не занимаются хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения;
- на водоснабжение и водоотведение с использованием внутридомовых систем для многоквартирных домов, где эти услуги предоставляют специализированные предприятия.
Как вырастут тарифы в отдельных громадах
В некоторых общинах местные власти могут повышать тарифы без согласования с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Например:
- в Каневе Черкасской области 16 октября исполком горсовета решил поднять тариф на воду с 1 ноября на 10 гривен – до 73,50 гривны за централизованное водоснабжение и водоотвод.
- в городе Смела повышение тарифов на воду проводилось дважды с начала полномасштабной войны, и с мая 2024 года жители Смелы платят за воду 80,34 гривны за централизованное водоснабжение и водоотведение.