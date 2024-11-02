Какие тарифы на воду в ноябре

В целом национальная комиссия не увеличивала тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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НКРЭКУ с 1 июля 2023 года повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов на 20–30%. Однако уже 3 июля, после настойчивых обращений Президента и Кабмина, НКРЭКУ отменила свое решение, вернув тарифы до уровня, действовавшего с 1 января 2022 года.

Также существуют две категории тарифов:

на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не занимаются хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения;

на водоснабжение и водоотведение с использованием внутридомовых систем для многоквартирных домов, где эти услуги предоставляют специализированные предприятия.

Как вырастут тарифы в отдельных громадах

В некоторых общинах местные власти могут повышать тарифы без согласования с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Например: