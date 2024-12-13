Тарифи не росли: скільки зараз коштує кубометр води в Україні

Тарифи на водопостачання та водовідведення для всіх водоканалів та підприємств, що надають ці послуги, визначає Національна комісія, що займається регулюванням енергетики та комунальних послуг. Але тарифи також можуть змінюватися залежно від постачальника.

Скільки коштує кубометр води

В Україні встановлюються окремі тарифи для водопостачання та водовідведення, і вони можуть відрізнятися залежно від кожного водоканалу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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До початку цього року тарифи на воду залишались на рівні 2022 року.

В окремих регіонах України ціни на водопостачання вже підвищено або є ймовірність підвищення з початку січня.

Важливо! Місцева влада має право самостійно визначати тарифи на ці комунальні послуги, що спричиняє їх значне зростання.