Старі газети та коробки можуть принести гроші: скільки зараз платять за кілограм макулатури

Старі газети, непотрібні книжки, журнали та картонні коробки можна не лише викинути, а й здати на переробку за гроші. Водночас сума залежить від типу паперу, його стану, обсягу партії та розцінок конкретного пункту прийому.

Скільки платять за кілограм макулатури в Україні

В Україні немає єдиного тарифу на прийом макулатури, адже кожен заготівельник встановлює власні розцінки. За оприлюдненими прайсами пунктів прийому та пропозиціями закупівельників, ціна може становити приблизно від 1,5 до 5 гривень за кілограм залежно від категорії паперу, регіону та обсягу партії.

Найбільше значення має тип вторинної сировини. Наприклад, у пунктах прийому Києва за картон пропонують орієнтовно 1,8–3 гривні за кілограм, тоді як за офісний та архівний папір можна отримати близько 3–4 гривень.

Зверніть увагу! У Дніпрі один із заготівельників вказує стартову ціну від 1,5 гривні за кілограм для приватних клієнтів. Для оптових партій картону, книжок, газет та архівної документації від 400 кілограмів пропонують від 3 гривень за кілограм.

Водночас ціни можуть відрізнятися навіть у межах одного регіону. За інформацією майданчика Scraprice, у Львові за макулатуру пропонували близько 5 гривень за кілограм, у Дніпрі – 3 гривні, а у Кривому Розі – 2 гривні.

Отже, перед здачею вторинної сировини варто порівняти пропозиції декількох заготівельників. Також потрібно уточнити, чи поширюється зазначена ціна на невеликі обсяги, адже деякі компанії встановлюють окремі тарифи для гуртових постачальників.

Від чого залежить вартість макулатури та як отримати більше грошей

На остаточну суму, яку виплатять за макулатуру, впливає не лише її вага. Заготівельники також оцінюють якість паперу, його вологість, чистоту та можливість подальшої переробки.

Зазвичай сухий і чистий папір без сторонніх домішок має вищу цінність. Натомість мокру, забруднену або змішану макулатуру можуть прийняти за нижчою ціною. У деяких випадках заготівельник узагалі може відмовитися від такої сировини.

Щоб отримати більше грошей, перед здачею варто дотримуватися кількох правил:

Розсортувати папір. Картонні коробки, газети, журнали, книжки та офісну документацію краще складати окремо.

Картонні коробки, газети, журнали, книжки та офісну документацію краще складати окремо. Позбутися зайвих домішок. З картону бажано зняти скотч, пластикові елементи та пакувальну плівку.

З картону бажано зняти скотч, пластикові елементи та пакувальну плівку. Не допускати намокання. Вологий папір важчий, але його якість для переробки гірша, тому приймальник може знизити закупівельну ціну.

Вологий папір важчий, але його якість для переробки гірша, тому приймальник може знизити закупівельну ціну. Зібрати більшу партію. Деякі заготівельники пропонують вигідніші умови для гуртових постачальників, ніж для людей, які приносять декілька кілограмів паперу.

Окремо варто уточнювати умови самостійного привезення макулатури та її вивезення транспортом заготівельника. Якщо компанія забирає сировину за адресою, вартість логістики може вплинути на остаточну суму виплати.

Таким чином, старі книжки, газети та картонні коробки можуть стати невеликим джерелом додаткового доходу. Проте перед здачею варто зателефонувати до пункту прийому й дізнатися актуальну ціну саме на вашу категорію макулатури.

Раніше ми писали, що пластикові пляшки не обов'язково викидати у смітник – їх можна здати на переробку та отримати за це гроші. Сума заробітку залежить від кількості сировини, її стану, сортування та цін, які пропонують пункти прийому вторинної сировини.