Не поспішайте викидати пляшки: скільки можна отримати за пластик

Скільки платять за пластикові пляшки

Пластикові пляшки з-під води, напоїв та інших продуктів найчастіше виготовляють із поліетилентерефталату (ПЕТ). Цей матеріал придатний для переробки, тому його приймають спеціалізовані пункти заготівлі вторинної сировини. Водночас єдиного тарифу на приймання пластикових пляшок в Україні немає. Вартість залежить від регіону, попиту на вторинну сировину, обсягів партії та вимог конкретного заготівельника, повідомляє Scraprice. На ціну також впливає те, чи потрібно додатково сортувати пляшки.

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За актуальними прайсами пунктів прийому, орієнтир для ПЕТ-пляшок становить приблизно 5–7 гривень за кілограм. Наприклад, саме такі ціни вказані в прайсах за 11 жовтня 2026 року. Водночас на інших майданчиках ціна може бути вищою: Scraprice наводить пропозицію 11 гривень за кілограм прозорих ПЕТ-пляшок у Києві.

Зверніть увагу! Отже, якщо зібрати 20 кілограмів пластикових пляшок, можна отримати приблизно 100–140 гривень. А за 100 кілограмів сировини виплата становитиме 500–700 гривень.

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Важливо враховувати, що це орієнтовні суми, а не гарантована виплата. Остаточну вартість визначає конкретний пункт прийому після зважування та оцінювання якості пластику.

Як правильно підготувати пластикові пляшки до здачі

Щоб отримати гроші за пластикові пляшки, важливо правильно підготувати їх до здачі. Насамперед варто перевірити маркування на упаковці: для переробки ПЕТ-пляшок використовується позначення PET або цифра 1 у трикутнику.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перед здачею бажано виконати кілька простих дій:

Спорожнити пляшки. Усередині не повинно залишатися напоїв, олії чи інших рідин.

За потреби промити та висушити. Особливо це стосується тари з-під солодких напоїв та інших продуктів, які можуть залишати забруднення.

Сплющити пляшки. Так вони займатимуть менше місця під час зберігання та транспортування.

Відсортувати за типом і кольором. Деякі заготівельники встановлюють окремі ціни на прозору та кольорову сировину.

Уточнити вимоги пункту прийому. Зокрема, чи потрібно знімати кришечки та етикетки.

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Варто пам'ятати, що не всі пункти приймають пластикову тару на однакових умовах. Наприклад, компанія Vtorsyre-Kiev окремо вказує ціни на змішані та відсортовані за кольорами пляшки.

Тож перед поїздкою краще зателефонувати заготівельнику та уточнити актуальну ціну, мінімальну вагу партії й вимоги до сировини. Це допоможе уникнути ситуації, коли зібраний пластик не приймуть або запропонують за нього меншу суму.

До речі, ми писали, що восени 2026 року ціна макулатури залежить від регіону, типу сировини та умов її здавання. Картон можуть купувати приблизно за 2,5 – 5 гривень за кілограм, а офісний папір – за 3,5 – 4,5 гривні. Водночас конкретні пропозиції можуть відрізнятися залежно від обсягу партії та її якості.