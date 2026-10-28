Старі газети та коробки можуть принести гроші: скільки платять за кілограм макулатури

Скільки коштує кілограм макулатури в Україні

Восени 2026 року ціна макулатури залежить від регіону, типу сировини та умов її здавання. За даними відкритих прайсів пунктів прийому, картон можуть купувати приблизно за 2,5 – 5 гривень за кілограм, а офісний папір – за 3,5 – 4,5 гривні. Водночас конкретні пропозиції можуть відрізнятися залежно від обсягу партії та її якості.

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Орієнтовні ціни за окремими видами макулатури:

Картон і гофрокартон – близько 2,5 – 5 гривень за кілограм.

– близько 2,5 – 5 гривень за кілограм. Офісний папір – приблизно 3,5 – 4,5 гривні за кілограм.

– приблизно 3,5 – 4,5 гривні за кілограм. Книги, газети та журнали – орієнтовно 3 – 5 гривень за кілограм, залежно від пункту прийому.

– орієнтовно 3 – 5 гривень за кілограм, залежно від пункту прийому. Архівні документи – близько 3,5 – 5 гривень за кілограм.

Наприклад, якщо здати 10 кілограмів картону за ціною 3 гривні за кілограм, можна отримати 30 гривень. За 20 кілограмів офісного паперу за ставкою 4 гривні заплатять 80 гривень.

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Важливо! Враховуйте, що це орієнтовні розцінки, а не єдиний тариф для всієї України. Перед поїздкою до пункту прийому варто уточнити актуальну вартість, мінімальну вагу партії та можливість самостійно привезти сировину.

Від чого залежить вартість макулатури

На ціну впливають насамперед вид паперу, його чистота та стан. Наприклад, білий офісний папір і архівні документи можуть оцінювати дорожче за змішану макулатуру, а картонні коробки – за окремим тарифом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Прогнози

Також значення має вологість. Якщо папір намок, забруднився або містить сторонні матеріали, пункт прийому може запропонувати нижчу ціну. Тому перед здаванням макулатуру бажано висушити, розсортувати за видами та прибрати пластикові елементи, скотч і зайві металеві скріпки.

Зверніть увагу! Ще один чинник – обсяг партії. Для великих постачальників можуть діяти окремі закупівельні умови, тоді як під час здавання невеликої кількості паперу розцінки можуть бути іншими. Якщо компанія забирає сировину власним транспортом, це також може вплинути на остаточну суму.

Отже, щоб отримати більше за макулатуру, варто заздалегідь розділити папір і картон, підготувати їх до переробки та порівняти пропозиції кількох пунктів прийому.