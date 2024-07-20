Покупка стажу: як українці можуть забезпечити собі пенсію

Аби вийти на пенсію, українці мають сягнути пенсійного віку. Також вони зобов'язані набути достатню кількість стажу.

Як купити собі пенсію

Українці мають право придбати додатковий стаж. Таким чином вони можуть збільшити свої пенсійні виплати та пришвидшити вихід на заслужений відпочинок.

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Можливість покупки доступна усім українцям старше 16 років. Зокрема і тим, які перебувають за кордоном. Звичайно, якщо вони хочуть отримувати пенсію в Україні

Скільки коштує купити стаж

Купувати стаж можна як для себе, так і в рахунок іншої особи.

Аби було зараховано 1 місяць стажу, потрібно сплатити суму, що рівна щонайменше розміру страхового внеску. Зараз це значення – 1 760 гривень.

Відповідно, за кожен рік стажу доведеться сплатити 21 120 гривень.

Аби розрахувати мінімальний страховий внесок, потрібно помножити встановлений мінімум заробітної плати (з 1 квітня це 8 тисяч гривень) на 22%.