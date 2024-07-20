Як купити собі пенсію
Українці мають право придбати додатковий стаж. Таким чином вони можуть збільшити свої пенсійні виплати та пришвидшити вихід на заслужений відпочинок.
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Можливість покупки доступна усім українцям старше 16 років. Зокрема і тим, які перебувають за кордоном. Звичайно, якщо вони хочуть отримувати пенсію в Україні
Скільки коштує купити стаж
Аби було зараховано 1 місяць стажу, потрібно сплатити суму, що рівна щонайменше розміру страхового внеску. Зараз це значення – 1 760 гривень.
Відповідно, за кожен рік стажу доведеться сплатити 21 120 гривень.