Як купити собі пенсію

Українці мають право придбати додатковий стаж. Таким чином вони можуть збільшити свої пенсійні виплати та пришвидшити вихід на заслужений відпочинок.

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Можливість покупки доступна усім українцям старше 16 років. Зокрема і тим, які перебувають за кордоном. Звичайно, якщо вони хочуть отримувати пенсію в Україні

Зверніть увагу! Купувати стаж можна як для себе, так і в рахунок іншої особи.

Скільки коштує купити стаж

Аби було зараховано 1 місяць стажу, потрібно сплатити суму, що рівна щонайменше розміру страхового внеску. Зараз це значення – 1 760 гривень.

Відповідно, за кожен рік стажу доведеться сплатити 21 120 гривень.

Зауважте! Аби розрахувати мінімальний страховий внесок, потрібно помножити встановлений мінімум заробітної плати (з 1 квітня це 8 тисяч гривень) на 22%.