Как купить себе пенсию
Украинцы имеют право приобрести дополнительный стаж. Таким образом они могут увеличить свои пенсионные выплаты и ускорить выход на заслуженный отдых.
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Возможность покупки доступна всем украинцам старше 16 лет. В том числе и тем, которые находятся за рубежом. Конечно, если они хотят получать пенсию в Украине
Сколько стоит купить стаж
Чтобы было зачислено 1 месяц стажа, нужно оплатить сумму, равную как минимум размеру страхового взноса. Сейчас это значение – 1 760 гривен.
Соответственно, за каждый год стажа придется заплатить 21 120 гривен.