Как купить себе пенсию

Украинцы имеют право приобрести дополнительный стаж. Таким образом они могут увеличить свои пенсионные выплаты и ускорить выход на заслуженный отдых.

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Возможность покупки доступна всем украинцам старше 16 лет. В том числе и тем, которые находятся за рубежом. Конечно, если они хотят получать пенсию в Украине

Обратите внимание! Покупать стаж можно как для себя, так и в счет другого лица.

Сколько стоит купить стаж

Чтобы было зачислено 1 месяц стажа, нужно оплатить сумму, равную как минимум размеру страхового взноса. Сейчас это значение – 1 760 гривен.

Соответственно, за каждый год стажа придется заплатить 21 120 гривен.

Заметьте! Чтобы рассчитать минимальный страховой взнос, нужно умножить установленный минимум заработной платы (с 1 апреля это 8 тысяч гривен) на 22%.