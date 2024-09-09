Як змінилася ціна біткойна на початку вересня

За останній тиждень курс біткойна то опускався в ціні, то знижувався. Зараз позначка найпопулярнішої валюти перетнула 55 тисяч доларів за монету.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 9 вересня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 55,25 тисячі долара за монету (+1,32% за добу);

(BTC) – 55,25 тисячі долара за монету (+1,32% за добу); Ethereum (ETH) – 2,32 тисячі долара за монету (+1,03% за добу).

Читайте також WhiteBIT святкує місяць від запуску майнінг-пулу: 0% комісії за користування WhitePool у вересні

Біткойн дешевшає

Курс біткойна розпочинав минулий тиждень на позначці в 58 тисяч доларів, а закривав – нижче аніж 53 тисячі доларів. Станом на 9 вересня ціна зросла до понад 55 тисяч доларів.

Зауважте! Минулого тижня обсяг ліквідацій на ринку біткоїна сягнув 55 мільйонів доларів з 3 по 4 вересня, а курс біткойна тимчасово падав нижче за 56 тисяч доларів.

Відтак біткойн-трейдери зазнали значних збитків через ведмежий розворот тренду. Переважно постраждали довгі позиції, які були відкриті з кредитним плечем.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.