Біткойн і ефір стабільні у своїх діапазонах: яка ціна найвідоміших криптовалют

За минулий тиждень курс біткойна майже не змінився. Ціна досі залишається у діапазоні від 68 тисячі доларів до 69 тисяч доларів. Така ж доля спіткала ефір, що зупинився на позначці в 2,5 тисячі доларів.

Вартість найпопулярніших криптовалют

За інформацією однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 28 жовтня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 68,67 тисячі долара за монету (+2,29% за добу);

(BTC) – 68,67 тисячі долара за монету (+2,29% за добу); Ethereum (ETH) – 2,52 тисячі долара за монету (+2,37% за добу).

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Після виборів в США на криптовалюту очікує "перезавантаження"

За словами глави Ripple Labs Бреда Гарлінгхауса, на крипторинок очікується кращі часи у майбутньому, передає CoinDesk. Водночас він також розкритикував криптовалютну політику адміністрації президента США Джо Байдена.

Що б не трапилося, на нас чекає перезавантаження,

– зазначив Гарлінгхаус.

Зауважте! Бред Гарлінгхаус вважає, що основним показником позиції наступної адміністрації щодо криптовалют стане те, кого новий президент призначить керівниками Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Мінфіну та інших фінансових регуляторів.

Цікаво, що Гарлінгхаус зауважує, що теперішня влада вороже ставиться до галузі. Водночас SEC під керівництвом Гері Генслера став "царством терору".