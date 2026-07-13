Ціни на полуницю злетіли за тиждень: що відбувається на ринку ягід

Наприкінці сезону українська полуниця почала стрімко дорожчати. За тиждень відпускні ціни виробників зросли майже на чверть через скорочення пропозиції, хоча ягода все ще коштує дешевше, ніж торік.

Чому в Україні дорожчає полуниця

Цього тижня українські виробники суниці садової змогли підвищити відпускні ціни. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, головною причиною стало суттєве скорочення пропозиції ягоди через завершення сезону збору в більшості регіонів країни.

За даними щоденного моніторингу, лише від початку поточного тижня полуниця подорожчала в середньому на 23%. Наразі виробники реалізують ягоду по 100–180 гривень за кілограм залежно від якості продукції та обсягу партії. Водночас цього сезону української вишні на ринку помітно менше, ніж торік, однак ціни поки що залишаються нижчими.

Аналітики зазначають, що на ринку одночасно діє кілька факторів. Багато господарств уже завершили продаж врожаю, тому пропозиція швидко скорочується. Водночас попит залишається стабільно високим як серед покупців свіжої продукції, так і серед підприємств, що займаються переробкою ягід.

Попри нинішнє подорожчання, полуниця все ще залишається дешевшою, ніж у цей самий період минулого року. За оцінками EastFruit, нинішні ціни приблизно на 17% нижчі, ніж торік.

Які ціни на полуницю у супермаркетах України

Попри зростання відпускних цін у виробників, у великих торговельних мережах вартість полуниці залишається досить різною залежно від регіону, походження ягоди та формату упаковки.

Станом на зараз популярні українські супермаркети пропонують полуницю за такими цінами:

Сільпо – від 159 гривень за кілограм ;

– від ; АТБ – близько 149,95 гривні за кілограм (за наявності);

– близько (за наявності); Varus – від 169,90 гривні за кілограм ;

– від ; Novus – близько 179 гривень за кілограм ;

– близько ; METRO – від 149 до 179 гривень за кілограм залежно від сорту та фасування.

Експерти зазначають, що зі згортанням сезону відкритого ґрунту суттєвого здешевлення вже не очікується. Якщо пропозиція й надалі скорочуватиметься, а попит залишиться високим, ціни на полуницю можуть утримуватися на підвищеному рівні до повного завершення сезону продажів.

Раніше ми розповідали, що всупереч очікуванням через весняні заморозки, черешня в Україні цього сезону коштує дешевше, ніж рік тому. Експерти пояснюють це несподіваною ситуацією на ринку, яка змусила імпортерів переглянути свої розрахунки.