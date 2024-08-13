Документ українця: скільки коштує виготовити паспорт
13 серпня 2024, 13:50Читать новость на русском
Джерело:Державна міграційна служба
Кожен українець має мати паспорт, що посвідчує його особу. Виготовити його вперше - безкоштовно, але за заміну документа треба заплатити.
Скільки коштує український паспорт
Якщо особа хоче виготовити паспорт протягом 20 днів у Державній міграційній службі, їй доведеться заплатити 504 гривні. З них:
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- адміністративної послуги – 126 гривні;
- бланка – 378 гривні.
Проте, якщо документ потрібен у коротші строки, за 10 днів, сума складе – 874 гривні. Розподіл такий:
- вартість адміністративної послуги – 496 гривні;
- вартість бланка – 378 гривні.
Ціна паспорта у Держаному підприємстві Документ
- оформлення ID-картки вперше з 14 років – 540 гривень;
- оформлення ID-картки замість старого зразка 1994 року або обмін паспорта (за 20 робочих днів) – 1 044 гривні;
- терміновий обмін ID-картки (10 робочих днів) – 1 414 гривень.