Сколько стоит украинский паспорт

Если лицо хочет изготовить паспорт в течение 20 дней в Государственной миграционной службе, ему придется заплатить 504 гривны. Из них:

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административной услуги – 126 гривны;

бланка – 378 гривны.

Однако, если документ нужен в более короткие сроки, за 10 дней, сумма составит – 874 гривны. Распределение такое:

стоимость административной услуги – 496 гривны;

стоимость бланка – 378 гривны.

Напомним! В случае утери паспорта придется заплатить госпошлину в размере 34 гривны.

Цена паспорта в Государственном предприятии Документ