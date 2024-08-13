Скільки коштує український паспорт

Якщо особа хоче виготовити паспорт протягом 20 днів у Державній міграційній службі, їй доведеться заплатити 504 гривні. З них:

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адміністративної послуги – 126 гривні;

бланка – 378 гривні.

Проте, якщо документ потрібен у коротші строки, за 10 днів, сума складе – 874 гривні. Розподіл такий:

вартість адміністративної послуги – 496 гривні;

вартість бланка – 378 гривні.

Нагадаємо! У разі втрати паспорта доведеться заплатити держмито у розмірі 34 гривні.

Ціна паспорта у Держаному підприємстві Документ