Скільки коштує український паспорт

Якщо особа хоче виготовити паспорт протягом 20 днів у Державній міграційній службі, їй доведеться заплатити 504 гривні. З них:

Читайте також "Квиток в один кінець": чи готовий НБУ повернутися до емісії гривні

  • адміністративної послуги – 126 гривні;
  • бланка – 378 гривні.

Проте, якщо документ потрібен у коротші строки, за 10 днів, сума складе – 874 гривні. Розподіл такий:

  • вартість адміністративної послуги – 496 гривні;
  • вартість бланка – 378 гривні.

Ціна паспорта у Держаному підприємстві Документ

  • оформлення ID-картки вперше з 14 років – 540 гривень;
  • оформлення ID-картки замість старого зразка 1994 року або обмін паспорта (за 20 робочих днів) – 1 044 гривні;
  • терміновий обмін ID-картки (10 робочих днів) – 1 414 гривень.