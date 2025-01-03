Заміна копійок на шаги: у скільки обійдеться Україні це нововведення

НБУ ще у жовтні 2024 року вніс пропозицію замінити копійки на шаги. Йдеться про "переназивання" розмінної монети в Україні.

Чому копійки хочуть замінити на шаги

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що парламент підтримає таку ініціативу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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На думку голови, це рішення є важливим кроком до відновлення історичної справедливості. Адже "шаг" це питомо українська назва монети.

Андрій Пишний Науковий ступінь/посада УНР в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили що відповідною розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався в грошовій лічбі і відповідним чином мав величезне розповсюдження.

Пишний наголосив, що, якщо парламент підтримає Нацбанк, перша партія шагів буде викарбувана уже у 2025 році. Голова НБУ також різко відреагував на заяви про те, у скільки обійдеться Україні цей перехід.

Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи,

– наголосив Пишний.

Цікаво, що, за словами Пишного, пробна партія шагів була надрукована ще у 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі.