Скільки коштують 100 доларів у Польщі

Курс долара нині коливається в обидва боки, в тому числі і на ринку Польщі. Ціна 100 доларів у цій країні відрізняється день до дня.

Сто доларів у Польщі

Сьогодні середній банківський курс долара у Польщі складає 3,95 злотих. До слова стягування коштів під час розрахунку картою Visa або Mastercard відбувається по-різному.

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Відповідно, щоб купити 100 доларів у Польщі знадобиться 395 злотих.

Що буде з курсом долара цього тижня

Готівковий курс злотих до гривні 24 липня складає від 10,45 до 10,58 гривні.

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що цього тижня слід очікувати на зміцнення гривні в усіх сегментах ринку. Здебільшого через:

прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютну виручку за якомога вищим курсом

пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Волатильності ринку цього тижня може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки. НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку.

Вона вважає, що готівковий курс долара буде коливатися на рівні 41,4 – 42 гривні за долар.