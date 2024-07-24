Сто долларов в Польше

Сегодня средний банковский курс доллара в Польше составляет 3,95 злотых. К слову взимание средств при расчете картой Visa или Mastercard происходит по-разному.

Читайте также Все для восстановления страны: НБУ упростил доступ иностранного капитала

Соответственно, чтобы купить 100 долларов в Польше понадобится 395 злотых.

Напомним! Наличный курс злотых к гривне 24 июля составляет от 10,45 до 10,58 гривны.

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на этой неделе следует ожидать укрепления гривны во всех сегментах рынка. В основном из-за:

ускорения продаж валюты экспортерами, которые будут спешить получить гривну в обмен на валютную выручку по как можно более высокому курсу

подавленного спроса со стороны импортеров, которые были очень активными в течение прошлой недели.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Волатильности рынку на этой неделе может добавить заседание комитета по монетарной политике НБУ и объявление решения о пересмотре учетной ставки. НБУ давал сигналы рынку, что готов опустить учетную ставку еще на 0,5% в июле. Однако рост курса, что делает менее привлекательными гривневые сбережения для населения, может стать поводом отложить снижение ставки. В таком случае гривна получит небольшую психологическую поддержку.

Она считает, что наличный курс доллара будет колебаться на уровне 41,4 – 42 гривны за доллар.