Сто доларів у Польщі

Сьогодні середній банківський курс долара у Польщі складає 3,95 злотих. До слова стягування коштів під час розрахунку картою Visa або Mastercard відбувається по-різному.

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Відповідно, щоб купити 100 доларів у Польщі знадобиться 395 злотих.

Нагадаємо! Готівковий курс злотих до гривні 24 липня складає від 10,45 до 10,58 гривні.

Що буде з курсом долара цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що цього тижня слід очікувати на зміцнення гривні в усіх сегментах ринку. Здебільшого через:

прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютну виручку за якомога вищим курсом

пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Волатильності ринку цього тижня може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки. НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку.

Вона вважає, що готівковий курс долара буде коливатися на рівні 41,4 – 42 гривні за долар.