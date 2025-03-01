Пенсіонерам буде не по кишені: скільки коштують 500 злотих в Україні

Купівля 500 злотих для пенсіонерів перетворюється на значне фінансове навантаження, оскільки за цю суму доведеться віддати майже всю середню пенсію в Україні. Де вигідніше купувати валюту, читайте далі.

Який курс злотого до гривні сьогодні Станом на 28 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також НБУ обвалив долар та євро в ціні Водночас у банках середній курс такий: купівля відбувається за 10,10 гривні за злотий;

продаж – 10,60 гривні за злотий. В обмінниках середній курс зараз такий: купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;

продаж – 10,55 гривні за злотий. Скільки потрібно віддати за 500 злотих сьогодні Якщо купувати 500 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 5 300 гривень;

Водночас при купівлі 500 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 5 275 гривень. За скільки можна обміняти 500 злотих онлайн Середній курс у платіжних системах такий: якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий. Відповідно, при обміні 500 злотих можна отримати: якщо обмін відбувається через Visa – 5 070 гривень;

відповідно через Mastercard – 5 070 гривень.