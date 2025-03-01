Який курс злотого до гривні сьогодні
Станом на 28 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Водночас у банках середній курс такий:
- купівля відбувається за 10,10 гривні за злотий;
- продаж – 10,60 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;
- продаж – 10,55 гривні за злотий.
Скільки потрібно віддати за 500 злотих сьогодні
- Якщо купувати 500 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 5 300 гривень;
- Водночас при купівлі 500 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 5 275 гривень.
За скільки можна обміняти 500 злотих онлайн
Середній курс у платіжних системах такий:
- якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
- у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.
Відповідно, при обміні 500 злотих можна отримати:
- якщо обмін відбувається через Visa – 5 070 гривень;
- відповідно через Mastercard – 5 070 гривень.