Який курс злотого до гривні сьогодні

Станом на 28 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

купівля відбувається за 10,10 гривні за злотий;

продаж – 10,60 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;

продаж – 10,55 гривні за злотий.

Скільки потрібно віддати за 500 злотих сьогодні

Якщо купувати 500 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 5 300 гривень;

Водночас при купівлі 500 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 5 275 гривень.

За скільки можна обміняти 500 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 500 злотих можна отримати: