Який курс злотого до гривні сьогодні

Станом на 28 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

  • купівля відбувається за 10,10 гривні за злотий;
  • продаж – 10,60 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

  • купівля відбувається по курсу – 10,42 гривні за злотий;
  • продаж – 10,55 гривні за злотий.

Скільки потрібно віддати за 500 злотих сьогодні

  • Якщо купувати 500 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 5 300 гривень;
  • Водночас при купівлі 500 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 5 275 гривень.

За скільки можна обміняти 500 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

  • якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
  • у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 500 злотих можна отримати:

  • якщо обмін відбувається через Visa – 5 070 гривень;
  • відповідно через Mastercard – 5 070 гривень.